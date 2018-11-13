Uzmanlardan emzirme döneminde beslenme önerileri

Annenin gebeliği döneminde yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Diyetisyen İrem Yıldıran konu ile ilgili annelere önerilerde bulundu. Diyetisyen İrem Yıldıran, “Bebeğin gelişimi için ne kadar büyükse emzirme döneminde de yine annenin beslenme tarzı çok önemlidir. Çünkü bir bebeğin doğduktan sonra en önemli besini anne sütüdür” dedi.

Anne sütünün yeterli ve kaliteli olması için dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Yıldıran: “Süt üretiminde özellikle sıvı tüketimini çok önemlidir. Günde en az 3 litre su tüketin ve günlük beslenmenizde az şekerli kompostolara yer verin. Günde en az 3 su bardağı süt ya da yoğurt tüketin. Annede gaz sıkıntısına neden olan besinlerin tamamı bebekte de sıkıntı oluşturur. Size gaz sıkıntısı oluşturan besinleri tüketmeyin (kuru fasulye, nohut, barbunya, portakal, kavun gibi). Çiğ meyveleri çok iyi yıkayarak tüketin. Hazır meyve suları ve asitli içecekler yerine taze meyve sularını tüketin” şeklinde konuştu.

“Günde en az 2 porsiyon sebze yemeği tüketiniz”

Günlük olarak en az iki porsiyon sebze yemeğinin tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yıldıran, “Günde en az 2 porsiyon sebze yemeği tüketiniz. Beslenmenizde çiğ sebzelere de yer verin. Hamur işi tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edin. Yağda kızartılmış besinleri tüketmeyiniz. Kaymak, krema, mayonez gibi yağ oranı fazla besinleri fazla tüketmeyin. Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş et ürünlerini tüketmeyin. Kahve tüketmeyin, çayı açık ve limonlu tüketin. Emziklilik döneminde artan ihtiyaçlara göre belirlenen bireysel beslenme ve doğum sonrası kilo kontrolü için lütfen diyetisyene başvurun” ifadelerini kullandı.