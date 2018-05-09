Vahşice öldürülen 5 kişilik aile, aynı tabutta aynı mezara defnedildi

Kastamonu’da Bürme Köyünde 29 Kasım’da vahşice öldürüldükten sonra evleriyle birlikte yakılarak yok edilmek istenilen 5 kişilik Çataloğlu ailesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından 161 gün sonra cenazeleri aileye teslim edildi. Kastamonu Devlet Hastanesinin morgundan alınan cenazeler, Nasrullah Camisine getirildi. Aynı tabuta konulan Fazıl Çataloğlu (63) ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Dede Mezarlığına götürüldü.

5 kişilik Çataloğlu ailesinin cenaze namazını kıldıran Nasrullah Cami İmam Hatibi Hamdi Kömleksiz, “29 Kasım’da Bürme Köyünde 5 kişilik aile yakılarak hayatını kaybetmişti. Aramalar sonucunda erkek çocuk olarak Serdar Çataloğlu isimli çocuk bulunmuştur. Ailenin diğer fertleri ise yakılarak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Önce erkek çocuk için cenaze namazı kılacağız daha sonra diğer ailenin fertleri için cenaze namazı kılacağız”

Kömleksiz, ardından helallik isteyerek cenaze namazlarını kıldırdı ve dua etti.

Cenaze namazının ardından cenaze, Kastamonu Belediyesi Cenaze Aracına konularak Ahmet Dede Mezarlığına götürüldü. Burada küçük bir tabut içerisine konulan 5 kişilik Çataloğlu ailesi, daha önceden kazılan mezara defnedildi. 5 kişilik aile, küçük tabutun içerisine konularak mezara gömüldü.

Öte yandan cenaze esnasında ailenin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Olayla ilgili olarak üç kişi tutuklanmıştı

29 Kasım’da hayvan hırsızları tarafından evleriyle birlikte Fazıl Çataloğlu (63) ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu, silahla öldürüldüksen sonra evleriyle birlikte yakılarak yok edilmek istenmişti. Komando birliklerinin de katılımıyla her yerde aranan cenazeler, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aramaların 42’inci gününde yakıldıkları evde bulundukları açıklanmıştı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Erhan K. ile kardeşi Ersan K. ve kardeşlerin kayınpederi Ali Şahin tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.