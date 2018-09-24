Vali, 9 evin yandığı köyde incelemelerde bulundu

9 ev ve 1 ahırın yandığı Araç ilçesine bağlı Köklüdere Köyündeki hasarı yerinde inceleyen Vali Yaşar Karadeniz'e, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Araç Kaymakamı Mustafa Görmüş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram, ilgili kurum müdürleri ve vatandaşlar eşlik etti.

Yangında evlerini kaybeden köylülere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Karadeniz, “Bildiğiniz gibi akşamüzeri burada köyümüzde yangın çıktı. 9 ev ve 1 ahır yandı. Burası yerleşim yeri olarak Kastamonu'nun Belediyelerine oldukça uzak bir bölgede. Bundan dolayı tabi ki itfaiyenin buraya gelmesi ve müdahale etmesi ciddi anlamda bir sorun teşkil ediyor. Bu tip köylerde yangınla ilgili tedbirin köyün içinde, köyün kendisinde almakta fayda olduğunu düşünüyorum ve bu yönde hem köy halkıyla hem de muhtarımızla yapılması gerekenleri konuştuk. İnşallah yangın olarak Kastamonu'da bu son olsun diyelim. Tek tesellimiz böyle büyük bir yangında can kaybının olmaması. Köy halkımıza geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.