Vali Karadeniz, Daday’da halk toplantısına katıldı

Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen halk toplantısına Vali Yaşar Karadeniz, Daday Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nida Sinsi, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Vatandaşlar, sorun, talep ve şikayetlerini direkt olarak Vali Karadeniz’e ve toplantıda hazır bulunan diğer ilgili il müdürlerine iletme fırsatı buldu.

Toplantıda, vatandaşların vereceği bilgilerin çok önemli olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, “Bu toplantının amacı hem sizlerin varsa eğer bize iletmeyi düşündüğünüz hususları birebir sizlerden dinlemek, hem de yürüttüğümüz kamu hizmetleri ile ilgili bizim göremediğimiz varsa bir eksiklik aksaklık bunlar hakkında sizlerden bilgi almak. Dolayısıyla bu toplantıda sizlerin bizlere vereceği bilgiler oldukça önemli, mahallemizle, okulumuzla, köyümüzle sokağımızla ilgili toplumsal nitelik taşıyan sorunları burada konuşmamız bizler açısından toplantının verimli ve etkin geçmesini sağlayacaktır” dedi.

Daha önceki toplantıda sorunları dinleyerek not alan ve bu sorunların giderilmesi için talimat veren Vali Karadeniz, çalışmalar hakkında toplantıya katılanlara bilgiler verdi. Toplantıda konuşan Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ise, bu toplantının kendisi için son toplantı olduğunu belirterek, dil eğitimi kursu için Ankara’ya gideceğini ve Daday’ı hiç bir zaman unutmayacağını söyledi.