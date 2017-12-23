Kastamonu İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Şenel Eker ise olayı Allah’ın izniyle çözdüklerini ve sadece cesetlerin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kastamonu’nun merkeze bağlı Subaşı Köyünde Kastamonu Valiliği tarafından halk toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, cinayetin planlı ve programlı canice işlendiğini belirterek, “Köylere güvenlik kamerası kurulması gerekiyor. Fakat güvenlik kamerası cinayeti engellemez, hırsızlığı engellemez. Ancak olay olduktan sonra başka olaylar olmasın diye failleri daha rahat bir şekilde ele geçirmeye yarar. Zaten olayın işleniş şekline bakıldığında planlı ve programlı canice işlenmiş, öyle söyleyeyim” dedi.

Toplantıya katılan köy muhtarları, Bürme Köyünde yaşanan olayın hayvan hırsızlığından ziyade güvenlikle ilgili olduğunu kaydetti. Muhtarlar, “Bürme Köyündeki mesele büyükbaş hayvan meselesi değil, 5 tane can kaybettik. 25 gündür aranıyor. Güvenlik kamerası, köylerde asayiş için olmazsa olmaz. Biz bunun hayata geçmesini talep ediyoruz. Çünkü bazı ilçe ve köylerde jandarma karakolları kaldırıldı” diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan Kastamonu İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Şenel Eker, Bürme Köyünde çıkan yangın sonrasında 25 gündür kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesiyle ilgili olayı Allah’ın izniyle çözdüklerini açıkladı.

Köylerde yaşanan asayiş olayları nedeniyle köylerin giriş ve çıkışlarına kamera sistemi kurulması yönünde gelen talepleri de değerlendiren Kastamonu İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Şenel Eker, şunları söyledi: “Kamera hususunda köylerin giriş ve çıkışları, köy meydanını görecek şekilde 3 tane kamera koymanın maliyeti çok büyük bir miktar değil. Takdir edersiniz ki Kastamonu coğrafya olarak da Türkiye’nin 5’inci büyük ili. Dolayısıyla çok fazla köyümüz var. Şahsi kanaatim, özellikle büyükbaş hayvan besleyen hayvan sahiplerine yönelik iki aydır çalışmamız devam ediyor, hem hayvan hırsızlıklarına karşı uyarmak hem de onları ikaz etmek vesilesiyle. Bir büyükbaş hayvanın bedeli belki 7-8 bin lira. Ama buraya bir kamerayı takmak maksimum 500 lira. Bunu yapan ilçelerimiz var, özellikle Araç ilçesinde. Ama bunu bile vatandaşlarımız yapmıyor sonuç itibariyle. Bu kadar değerli büyükbaş hayvanları besliyorlar. Bu da önemli bir husus”

“Olayı Allah’ın izniyle çözdük” diyen Yarbay Şenel Eker, “Bürme Köyündeki olayla ilgili de orada toplamda 6 hane olan bir köy. Bu olayı araştıran ekibin başında ben varım. Olayı da Allah’ın izniyle çözdük” ifadelerini kullandı.

“Muhtar ve vatandaşlardan destek alamadık”

Bürme Köyündeki yaşanan olayla ilgili olarak muhtarlardan ve vatandaşlardan hiç destek alamadıklarını belirten Kastamonu İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Şenel Eker, şöyle konuştu: “Şunu bilsinler, ben olayın ilk gününden itibaren olayın başındayım. 4 gün boyunca olay yerinde gece gündüz arkadaşlarımın hepsi oradalardı. Günlerdir de yağmur, çamur kar demeden çalışıyoruz. Evimize gitmiyoruz ve olayı çözdük. Ama şöyle söyleyeyim, biz yeterli yardım alamıyoruz. Ne Bürme Köyü muhtarından ne de Hatipoğlu Köyü muhtarından. Vatandaşlarımız zaten ‘biz bilmeyiz’ diyorlar. Böyle durumlar söz konusu. O yüzden jandarmaya güvenin”

Bürme Köyünde 29 Kasım’da çıkan yangın sonrasında 5 kişilik Çataloğlu ailesine 25 gündür ulaşılamıyor. Jandarma ekipleri ve komando birlikleri, ailenin bulunması için bölgede arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Öte yandan, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Erkan K. ile kardeşi Ersan K. ve Erkan K.’nın kayınpederi Ali Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu sanık Ali Ş., ifadesinde itirafta bulunarak, hayvanları çaldıkları esnada aileye yakalanmaları üzerine cinayeti işlediklerini kabul etmişti. Fazıl Çataloğlu’nun torunu Serdar Çataloğlu’nu evin içerisinde öldürdükten sonra evleri ateşe verdiklerini söyleyen Ali Ş., Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebalat, oğlu Emin ve gelini Şengül’ü ise öldürdükten sonra çuval veya torba gibi bir şeyin içerisine koyarak cesetleri attıklarını itiraf etmişti.

Ali Ş., tüm çabalara rağmen cesetleri nereye attıklarını ise hatırlamadığını iddia etti.