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06 Temmuz 2017 16:45

Vali Yaşar Karadeniz, Araç ilçesini ziyaret etti

Vali Yaşar Karadeniz, Araç ilçesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Yaşar Karadeniz, Araç ilçesini ziyaret etti

06 Temmuz 2017 16:45


Vali Yaşar Karadeniz, Araç Kaymakamlığı önünde Araç Kaymakamı Mustafa Görmüş, Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, Garnizon Komutanı Ahmet Çakmak, Araç Belediye Başkan yardımcısı D. Mehmet Bezirganoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Halis Evirgen, İlçe Emniyet Amiri Efe Can Demirci ve daire amirleri tarafından karşılandı.


Vali Karadeniz’e İlçe Kaymakamlık önünde çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Vali Karadeniz, bir süre çocuklarla sohbet ederek, çocuklara hediye dağıttı.


Vali Karadeniz’e, Kaymakamlık Toplantı Salonunda Araç Kaymakamı Mustafa Görmüş tarafından ilçenin ekonomik, sosyal ve tarihi yapısı, eğitim, sağlık, tarım alanları ile planlanan, devam eden ve turizme kazandırılan projeler hakkında brifing verildi.


Vali Karadeniz, daha sonra Araç Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu’ndan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Vali Karadeniz, ziyaretlerinin ardından beraberindekilerle birlikte ilçenin bazı yaylalarına çıkıp incelemelerde bulundu. Araç yaylalarının turizme kazandırma anlamında projelerin hazırlanması gerektiğini ifade eden Vali Karadeniz, gezi dönüşünde Şehitler ve Gaziler Derneği’ni de ziyaret etti. Burada harp müzesini gezen Vali Karadeniz, anı defterine duygu ve düşüncelerini yazmasının ardından ilçeden ayrıldı.




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