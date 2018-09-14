Vali Yaşar Karadeniz, dün Kastamonu'da etkili olan dolu yağışı ve şiddetli fırtınanın ardından Hükumet Konağında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Karadeniz, “İhsangazi ilçesi, il merkezi ve Taşköprü Alatarla köyü hattında dün çok şiddetli bir dolu yağışı oldu. Bunun sonucunda araçlarda ve binalarda önemli hasarlar meydana geldi. Olayın olduğu saatten itibaren AFAD'daki kriz merkezi ve il belediyemiz ve diğer birimler, meydana gelen zararın büyüklüğünü tespit etmeye çalıştılar. Güvenlik birimlerimizde kendileri açısından araştırmaları yaptılar. Bugüne geldiğimizde valilik, AFAD ve belediyede olmak üzere 3 noktadan vatandaşlarımızın hasar tespit başvuruları toplanmaya başladı. Şu ana kadar gelen başvuru sayısı araçta 2 bin 65, binada ise 428'dir. Toplamda 2 bin 593 başvuru alınmıştır. Bazı vatandaşlarımız hem ev, hem de araç hasarı şeklinde başvuru yaptı. Tarım arazilerinde de hasar meydana geldiğini biliyoruz. Tarım İl Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları başlatılıyor. Tarım arazilerindeki hasar durumları tespit edilecek. AFAD saat 08.30 itibariyle hasar tespit çalışmalarına başladı. AFAD'da toplam 18 ekip, Tarım Müdürlüğümüz ise 10 ekiple hasar çalışmaları yapıyor” dedi.

“Hasarların giderilmesi için tüm girişimler yapılacaktır”

Hasarların giderilmesi için tüm girişimlerde bulunacaklarını söyleyen Vali Karadeniz, “Hasar tespitleri yapıldıktan sonra ilgili mevzuat çerçevesince doğal afetlerde devletimizin verdiği hangi destekler varsa o desteklerin ödenmesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın. Kapsam dışı kalan bazı hususlar var. Bu hususların başında ise KASKO'su olmayan araçlar geliyor. Devlet afet mevzuatımızda hasardan dolayı araçlara yardım vermiyor. Araçtaki hasarların sigorta sistemiyle karşılanması tercihi kullanılmış. Bunlara da bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Henüz netleştiremediğimiz için kesin şunu yapacağız dememiz yanlış olur. Karşımızda bir kanun var. İnşallah bir çözüm yolu bulup vatandaşlarımıza güzel haber veririz diye düşünüyorum. Vatandaşlarımızın dertlerine derman olmam, en büyük arzum” diye konuştu.

“Dolu yağışında 38 vatandaşımız hafif şekilde yaralandı”

Dolu yağışında 38 kişinin hafif şekilde yaralandığını ve ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini belirten Vali Karadeniz, “Afette zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bu afet her zaman olan bir olay değil. Kastamonu'da yaşayanlar yıllardır böyle bir afetle karşılaşmadıklarını söylüyorlar. Büyük doğal afetler öngörülebilir değildir. Belki yağış geldiğini görürsünüz ama bunun doğal afete dönüşeceğini öngöremezsiniz. Öngörülebilir olduğunda ise alınacak tedbirler çok sınırlıdır. Bizim en büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. 38 vatandaşımız hafif derecede yaralı olarak sağlık kuruluşlarına başvurdular. Herhangi sağlıkla ilgili bir problemimiz yok. Böyle bir afetin tekrar yaşanmamasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“İhmali olanlar hakkında soruşturma başlattık”

Meteoroloji Müdürlüğünün dün ki yaşanan doğal afeti acil koduyla kendilerine bildirmeleri gerektiğini hatırlatan Vali Karadeniz, şöyle konuştu: “Meteoroloji Müdürlüğü doluyu duyurdu. Maalesef ben bir şey yaptım demek için yapılmıştır. Kimse kusura bakmasın. İlk gelen duyuru normal kodla geldi. Acil kodla gelmedi. Normal kodla uyarı her hafta bir ya da birkaç kere geliyor. Biz her hafta birkaç defa felaket geliyor diye duyursak vatandaşlar bir şey olmadığını görür ve yalancı çobanın hikayesine dönülür. Meteorolojinin bunu bize baştan acil kodla bildirmesi gerekir. Bildirdi ancak olay olduktan sonra. Acil kodu bize olay başladıktan sonra geldi. Arkadaşlarıma talimat verdim. Buna rağmen bir ihmal varsa, inceleme ve soruşturma başlatıyoruz. Bununla ilgili vali yardımcımızı görevlendiriyoruz. İncelememizi ve soruşturmamızı yapacağız. Belki soruşturmada farklı bilgiler çıkarsa, yeni bilgileri paylaşırız”

Tüm ekiplerin sahada olduğunu ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Vali Karadeniz, şunları kaydetti: “Ankara'da bir sel felaketinden belki büyükşehir belediyesinden bir bütçe ayarlandı. Ancak ben belediyemizi kıyaslamak anlamında konuşmuyorum. Büyükşehirlerde belediyelerin çok farklı imkanları var. Buradaki belediyelerin sahip olmadığı imkanlar var. Hem AFAD hem de birkaç farklı fondan destek almaya çalışacağız. AFAD'da oluşacak bir komisyon ile hasar tespiti yapılacak. Araçlar plakasıyla beraber aracın fotoğrafını çekmesiyle onu da değerlendirmeye alabiliriz”