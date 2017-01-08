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08 Ocak 2017 17:46

Vali Yıldırım, SFC Orman Ürünlerini ziyaret etti

Vali Yıldırım, SFC Orman Ürünlerini ziyaret etti

08 Ocak 2017 17:46

Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, beraberinde Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile birlikte Türkiye’nin ve Kastamonu’nun ahşap sektöründe öncü firmalarından olan SFC Orman Ürünleri’ni ziyaret ederek fabrikadaki personel ile öğle yemeği yedi.
SFC Entegre Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu tarafından karşılanarak fabrika birimleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Mesut Yıldırım’a, ziyaret esnasında Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz, Fabrika Müdürü Bilal Karakaya, Hammadde Tedarik Müdürü Şaban Çemek, Muhasebe Müdürü Hakan Dikici, İnsan Kaynakları Müdürü Umut Yılmaz ve Çevre Mühendisi Çağatay Öksüz ile diğer personeller eşlik etti.
Fabrikayı gezerek işçilerle bir süre sohbet eden Vali Mesut Yıldırım ve beraberindekiler, fabrikadaki ürünlerin üretim aşamalarını yerinde inceledi.
Türkiye’nin ormanlık alan bakımından en zengin ili olan Kastamonu’da 1976 yılından beri faaliyet göstererek şehirde istihdamı destekleyen ve bünyesindeki bini aşkın çalışanıyla SFC Entegre Orman Ürünleri San. Tic. A.Ş.’nin Kastamonu’daki çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Mesut Yıldırım, Kastamonu ekonomisine ciddi anlamda katkılar sunan SFC Orman Ürünleri fabrikası yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür etti.
“Valimiz ve Başkanımıza teşekkür ederiz”
SFC Entegre Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu ise, “Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımızın fabrikamızı ziyaretleri bizler ve çalışanlarımız için büyük moral olmuştur. Bilindiği üzere her köşesinde farklı bir güzelliği ile büyük bir hazineye sahip olan Kastamonu’nun en büyük varlıklarından birisi de ormanlarıdır. Yüzde 65’e yakını ormanlarla kaplı olan Kastamonu, birçok firmanın hammadde ihtiyacını karşılayarak, hem doğal döngüsünü sağlıklı bir şekilde muhafaza edip sürdürmekte, hem il, hem de ülke ekonomisine büyük destek sağlayarak katma değer yaratmaktadır. Bu anlamda yaptığımız tüm çalışmalarda bizlere tam destek veren ve yanımızda olan Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımıza SFC ailesi adına teşekkürlerimizi sunarız” dedi.
40 senelik geçmişiyle, yonga sunta, kontraplak, mdf, tutkal, laminant parke tesisleriyle Türkiye’nin ve Kastamonu’nun ekonomisine katkı veren Kastamonu SFC Entegre Orman Ürünleri San. Tic. A.Ş. 2016 senesini 245 milyon TL ciro ile kapatmış, önümüzdeki 3 sene içerisinde de 600 milyon TL’lik satış hacmine ulaşmayı hedefliyor.



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