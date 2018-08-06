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06 Ağustos 2018 10:56

Valla Kanyonu’nda yaralanan iki kişiyi, UMKE ve AFAD kurtardı

Kastamonu’da Valla Kanyonu’na giren ve ayağı kırılan bir kişiyi kurtarmaya çalışan Cide Belediyesinde görevli personelinde bacağı kırıldı.

Valla Kanyonu’nda yaralanan iki kişiyi, UMKE ve AFAD kurtardı

06 Ağustos 2018 10:56

Her iki yaralıyı da UMKE ve AFAD ekipleri kanyondan çıkardı.


Pınarbaşı Kaymakamlığı, Pınarbaşı Belediyesi ile Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen 2. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali kapsamında gruplar tarafından Valla Kanyonu’nu geçmek için kanyona giriş yapıldı. Bu kapsamda kanyona giren 40 yaşındaki Erdal Başaran’ın dengesini kaybedip düşmesi sonucu ayağında kırıklar oluştu. Yaralıyı kurtarmaya çalışan ve yürüyemediği için sırtına alan Cide Belediyesinde görevli personel 44 yaşındaki Mehmet Çelik’in de düşmesi sonucu bacağı kırıldı.


Kanyonda iki yaralının olduğu ihbarını alan AFAD ve UMKE ekipleri, kanyona giriş yaparak yaralı Erdal Başaran ve Mehmet Çelik’i, kanyondan çıkardı. Kanyonun çıkışında ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Erdal Başaran, Azdavay Devlet Hastanesi’ne getirildi. Diğer yaralı Mehmet Çelik ise Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.


Mehmet Çelik’in, Cide Belediyesi tarafından festival kapsamında görevlendirildiği öğrenildi.




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