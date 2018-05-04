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04 Mayıs 2018 17:26

Vatandaşların vurdumduymazlığı kanalizasyon borularını patlattı

Kastamonu Devlet Hastanesinde vatandaşların peçete, çocuk bezi gibi atıkları tuvalete atması sonucu borular tıkandı.

Vatandaşların vurdumduymazlığı kanalizasyon borularını patlattı

04 Mayıs 2018 17:26

Tıkanan borular bir süre sonra patlayınca bütün pislik hastanenin içerisine yayıldı.


Kastamonu Devlet Hastanesinde, vatandaşların tuvalete attıkları attıkları peçete, çocuk bezi gibi yabancı maddeler yüzünden borular tıkandı. Her hafta tıkanan borular Kastamonu Belediyesine ait vidanjörle açılıyor. Bu durum, hem hastane yönetimini hem de hastane çalışanlarını bezdirdi. Son olarak Kastamonu Devlet Hastanesinde Radyoloji Bölümünde bulunan kanalizasyon boruları da tuvalete atılan atıklar yüzünden tıkandı. Bir süre sonra kanalizasyon borusu patlayarak etrafa pis sular yayıldı. Hastane personeli, patlayan kanalizasyon borularındaki pis suların yayılmaması için etrafa örtüler serdi.


Patlayan kanalizasyon boruları nedeniyle MR hizmeti de bir süre verilemedi ve MR bölümü ve Radyoloji Bölümü kapatıldı. Hastane personeli tarafından müdahale edilen olay sonrasında kanalizasyon borularının içerisinden çok sayıda peçete, çocuk bezi, tuvalet fırçası gibi yabancı maddeler çıktı. Patlayan boruların onarılması ve etrafın temizlenmesinin ardından MR ve Radyoloji Bölümü de yeniden sağlık hizmeti vermeye başladı.




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