“Vay Sen Misin Ben Olan” isimli tiyatro, Taşköprü'de sahnelendi

Taşköprü Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Vay Sen Misin Ben Olan” adlı tiyatro oyunu, Taşköprü'de sahnelendi.

Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde sergilenen tiyatro oyununda, aynı kültür ve çevreden yetişmiş iki arkadaşın koşullar aynı olsa bile yapıları gereği farklı kimliklere bürünebileceği anlatılırken oyunda zaman zaman Taşköprü sarımsağına da vurgu yapıldı.

İstanbul Meydan Sahnesi tiyatro ekibinin sahnelediği ve yapımcılığını Faruk Sofuoğlu'nun üstlendiği 2 perdelik komedi oyunu seyircinin büyük beğenisini aldı.

Taşköprülülerin yoğun ilgi gösterdiği oyunda Deniz Oral, Tuba Erdem, Hacı Ali Konuk, Burçak Kabadayı gibi önemli oyuncular rol aldı. Oyun sonunda ise Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Güzel bir tiyatro oyununu bizlere sunan değerli oyuncularımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tiyatro kültürünün önemini biliyoruz. Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında sergilenen tiyatro oyunlarımızın devamı gelecek. Tiyatro hayattır, tiyatro kültürdür, tiyatro gülümsemektir” dedi.

Belediye Başkanı Arslan, daha sonra yapımcı Faruk Sofoğlu'na plaket ve oyunculara çiçek takdim ederek emeklerinden dolayı başarılı oyunculara teşekkür etti. Sergilenen tiyatro oyununu Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş beğeniyle izledi.