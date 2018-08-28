Vedat Tek Kültür Merkezinde karma sergi açıldı

Açılışa Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, ilçe belediye başkanları, kamu kurum kuruluş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılım sağladı. Eserleriyle katılım sağlayan katılımcılara belge verilmesi ve sergi açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Karadeniz, beraberindeki heyetle birlikte sergiyi gezdi. Şehr-i Dilara Türk Müziği Topluluğu da, sergi alanında katılımcılara müzik dinletisi sundu.

“Dünya Müzesi hedefimiz var”

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Lale Özder, “10 yıldır her yıl buraya Şerife Bacı’nın ruhuyla geliyorum. Şerife Bacı’nın mücadelesi benim tüylerimi ürpertiyor. O ruhu kaybetmedikçe çevremizi güçlendirerek katılım yapıyoruz” dedi.

3 şapka ile kurulan Şapka Müzesini dünya müzesi yapma gibi bir hedeflerinin bulunduğunu söyleyen Özder, “Bu yolda da çok rahat ilerliyoruz. Dünya müzesi olmamız için birçok şapka bağışlanıyor. Kısıtlı imkanlara rağmen çok büyük işler başardığımızı ve kültüre hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Kültürü ne kadar kuvvetlendirirsek kendimizi o kadar güçlendirmiş olacağız. Dıştan gelecek kötülüklere ve dıştan gelecek yıkımlara karşı daha sağlam olacağız” ifadelerini kullandı.

“Günü birlik geliştirilmiş bir inkılap değildi”

Programda konuşan Vali Yaşar Karadeniz ise, “Savaştan çıkmış bir ülkede hem ekonomik hem de sosyal anlamda bir yokluk vardı. Eğitimde ve diğer kollarda dezavantajlarımız vardı. Bunların hepsinin birden aşılması gerekiyordu. Savaş kazanılmış ve bağımsızlığımız elde edilmişti ama bunu korumak kolay değildi. Savaş sonucunda aldığımız ve Lozan Antlaşmasıyla aldığımız kazanımları tekrar geri vermemek en önemli husustu. Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin sosyal gidişatını da geliştirme gayretindeydi. Şapka ve Kılık Kıyafet İnkılabı da bu düşüncenin ürünüdür. Şapka ve Kılık Kıyafet İnkılabı günü birlik geliştirilmiş bir inkılap değildi” dedi.

“Ruhu nesilden nesile aktarmalıyız”

Karadeniz, şöyle konuştu: “Ayakta kalmak için maddi zenginliğimizi sağlayacağız ve sosyal kalkınmamızı da sağlayacağız. Bu iki kalkınmayı bir arada yürütürsek büyük bir devlet olacağız. Tarihten gelen birikimimizi bir araya getirdiğimizde sadece çevremizdeki ülkelere değil, dünyada da söz sahibi ülkeler arasında yer alacağız. Şapka ve Kılık Kıyafet İnkılabı şekil olarak başımıza şapka giymeyi anlatmıyor. Anlayışımızı ve ruhu nesilden nesile aktarmalıyız”