Veteriner Hekimler Odasında Maşalacı, güven tazeledi

Olağan Kongresi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının bitmesinin ardından başkan adayları seçime girdi. Seçimde mevcut başkan Hacı İbrahim Maşacı güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, “Kastamonu Veteriner Hekimler Odası; Kastamonu ilindeki 156 veteriner hekimden oluşan bir meslek kuruluşudur. 2002 yılında kurulmuş olup, Kastamonu merkezde hizmet vermekte olan odanın amaçları; Ülkemizin hayvansal varlığı ve kaynaklarının korunması, hayvan sağlığı, verimlerinin artırılması, kirsal nüfusun toplumsal ve ekonomik kalkınmasının sağlanması amacıyla her türlü girişim ve etkinlikte bulunmak, tarımsal girdileri sağlayan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, girdi ve ürün fiyatlarıyla hizmet ücretleri hakkında önerilerde bulunmak, hayvansal ürünlerin üretecek tesislerin kurulmasını teşvik etmek etmektedir. Bunun yanın da meslektaşlarımızın haklarını korumada ve diyaloglarını sağlamakta aktif rol oynamaktadır. Bu itibarla yukarıda belirtilen konuları yerelde ilgili kurumlara bizzat ve basın kuruluşları aracılığıyla da kamuoyuna aktarılmaktadır. Genelde ise ilgili bakanlıkla görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Bu vesile ile yapılacak olan genel kurulumuzun camiamıza, memleketimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni eder saygılarımı sunarım” dedi.

Konuşmaların ardından gidilen seçimde 156 delege oy kullandı. Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Hacı İbrahim Maşalacı, güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.