Vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

Kastamonu'da çalıştığı inşaattaki vinçten düşen işçi Metin Kurt, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde Hasan Doğan Spor Tesisleri yanında bulunan inşaatta mantolama işinde çalışan Metin Kurt (49), binanın 4'üncü katında kurulu vinçten düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Metin Kurt, işçilerin de yardımıyla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.