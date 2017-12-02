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02 Aralık 2017 20:32

Yangın alanında arama çalışmaları sonlandırıldı

Kastamonu’da çıkan yangın sonucu kül olan evin enkazında 4 gündür haber alınamayan 5 kişilik aileyi arama çalışmaları sonlandırıldı.

Yangın alanında arama çalışmaları sonlandırıldı

02 Aralık 2017 20:32


Bürme köyünde Kuzören Mahallesi’nde Fazıl Çataloğlu ve kış aylarında kullanılmayan Ahmet Çataloğlu’na ait evlerde yangın çıkmış, Fazıl Çataloğlu’na ait evdeki 5 kişilik aileden haber alınamayınca yangın enkazında arama çalışması başlatılmıştı.


Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin 4 gündür yanan evlerin enkazında yürüttüğü çalışmalar bir sonuç alınamaması üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı.


Yangın bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bürme köyüne gelen Vali Yaşar Karadeniz ile AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek’ten yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Karadeniz, yaptığı incelemelerinin ardından yangın bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarının bugün itibariyle sonlandırıldığını söyledi.


Olayla ilgili sürecin bundan sonra adli soruşturma şeklinde devam edeceğini ifade eden Vali Karadeniz, “Haber alınamayan kişilerin bulunmasıyla ilgili çalışmalar devam edecek. Ormanlık alanda arama tarama çalışmaları sürecek. Bu faaliyetler adli soruşturmanın da bir parçası” dedi.


Vali Karadeniz, şu anda olayla ilgili hiç kimsenin gözaltına alınmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.


Öte yandan jandarma ekiplerinin ormanlık alanda Ankara’dan özel getirilen iz takip köpekleriyle arama tarama faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. Ayrıca yangın enkazında yapılan arama tarama çalışmalarında daha önceden bir cesede ulaşılmıştı.




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