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20 Kasım 2017 15:41

YAPEX’in göz bebeği Kastamonu oldu

Antalya’da 15-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen 25’inci Yapex Restorasyon Fuarı’nın göz bebeği Kastamonu oldu.

YAPEX’in göz bebeği Kastamonu oldu

20 Kasım 2017 15:41


Antalya Expo Center’da ana konusu “Geleneksel Çarşılarda Koruma” olan YAPEX fuarında Kastamonu’nun değerlerini en iyi şekilde tanıtmak için özenle hazırlanan Saat Kulesi, Kastamonu Konakları ve Nasrullah Köprüsü maketlerinden oluşan Kastamonu Belediyesi standı ziyaretçilerin akınına uğradı. Antalyalıların ve fuarı ziyaret eden herkesin ilgisini çeken standı ziyaret edenler, görevli personelden Kastamonu’yla ilgili bilgiler aldı.


Fuarda ayrıca Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a Tarihi Kentler Birliği 2016 yılı Kültür Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme yarışması çerçevesinde Hüma Hatun, Şeyhoğlu, Aktekke Konakları Restorasyonları ve Bakırcılar Çarşısı Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi’nden ötürü Süreklilik Ödülü aldı.




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