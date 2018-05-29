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29 Mayıs 2018 11:41

Yaralı Karaca, koruma altına alındı

Kastamonu’nun Abana ilçesinde başıboş köpeklerden kaçtığı tahmin edilen yaralı karaca, avcılar tarafından Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındı.

Yaralı Karaca, koruma altına alındı

29 Mayıs 2018 11:41


Edinilen bilgiye göre, Abana’da sanayi sitesinde esnaflar tarafından fark edilen yaralı Karaca, durumunun Bozkurt Avcılar Kulübüne bildirilmesi üzerine olay yerine giderek yaralı karacayı avcılar koruma altına aldı.


Yaralı karacayı koruma altına alan Bozkurt Avcılar Kulübü Başkanı Ahmet Yücel, Karaca üzerinde yapmış olduğu ilk incelemede karacanın iki yaşında dişi ve vücudunun belirli bölgelerinde yaralar olduğunu tespit ettiklerini söyledi.


Bozkurt Avcılar Kulübünde bir süre gözetim altına alınan yaralı karaca, daha sonra Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.




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