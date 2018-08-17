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17 Ağustos 2018 13:48

Yaralı şahin, tedavi altına alındı

Kastamonu’da orman işçileri tarafından yolda yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerince koruma altına alındı.

Yaralı şahin, tedavi altına alındı

17 Ağustos 2018 13:48


Daday’da orman işçileri tarafından yolda yaralı halde bulunan şahin, işçiler tarafından veteriner hekime götürülerek tedavisi yaptırıldı. Bu esnada Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerine yaralı halde şahin bulunduğu bilgisi verildi. Tedavisi yapılan yaralı şahin, Daday’a gelen Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.


Daday Orman İşletme Müdürlüğünde şoför olarak çalışan Ersin Tepe, yolda yaralı halde buldukları şahini veteriner hekim tarafından muayene ettirdikten sonra Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiklerini söyledi. Tepe, yaralı şahinin tedavisinin ardından doğal yaşamına tekrar bırakılacağını söyledi.


Yaralı şahinin çarpmadan dolayı kanadından yaralandığı ve günlerce aç kaldığı tespit tahmin ediliyor. Yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekiplerince tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam ortamına tekrar bırakılacak.




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