Yargıtay üyeliğine seçilen Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı veda etti

Kastamonu’ya 4 yıl önce atanan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı’nın Yargıtay üyeliğine seçilmesinden dolayı veda yemeği düzenlendi. Düzenlenen programa Garnizon Komutanı Albay Gamze Aydoğdu, İdare Mahkemesi Başkanı Hakan Yumuşak, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Baro Başkanı Av. Mehmet Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek ile adliye personeli, savcı ve hakimler katıldı. Veda yemeğinde konuşan Kantarcı, FETÖ ile mücadelenin yargı ayağında çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başsavcısı Bülent Kantarcı konuşmasında, “Yaklaşık 4 yıldır yürüttüğümüz göreve Yargıtay üyeliğine seçilmiş olma nedeniyle görev yaptığımız bu güzel ilden ayrılmak durumundayız. Burada ilk kez başsavcı olmanın verdiği gururla ve şevkle göreve başladık. Buradan da Yüksek Yargıya seçilip gitmemizden dolayı, ‘Gelişimiz Gül’e Gül’e, Gidişimiz Gül’e Gül’e’ inşallah" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşanan süreçten bahseden Kantarcı, "Ülke olarak en büyük ihaneti yaşadığımız dönemde Kastamonu’da görev yapmanın getirmiş olduğu bir takım zorlukları hep beraber yaşadık. Öncelikle en yakınımızdan başlayarak, bu ihanete karışan belki iş arkadaşımız olarak bildiğimiz şahıslar hakkında işlemlerin yapıldığı yorucu günlerde, mesleğimizin en sıkıntılı ve yorucu dönemini de burada yaşadık. 16 Temmuz’da bir savcım ile soruşturmalara başladık. O günden pırıl pırıl, gencecik, yargıya umut veren, adalet için yemin etmiş, gönlünü ve fikrini başka yerlere ipoteklememiş, vatanına, milletine hizmet için burada bulunan gencecik bu yargı ordusuyla birlikte çalışmaktan dolayı mutluyum" diye konuştu.

Kastamonu’yu sevdiğini dile getiren Kantarcı, "İyi niyetlerini bildiren, buraya katılan ve tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Geldiğimizden beri adaleti yerine getirmek için kırdığımız arkadaşlar olabilir ama bunlar görevimiz gereği yapılan şeylerdir. Hiç kimse Boğaz Köprüsünde şehit olan kardeşimizden daha mağdur değil. Hiç kimse vatan uğruna evladını veren anne, babalardan daha mağdur değil. Onun için hiç kimseye kırgınlığımız söz konusu değildir. Onun için herkese hakkımı helal ediyorum, sizlerde bize hakkınızı helal edin” şeklinde konuştu.

Kantarcı’nın ardından söz alan Vali Yaşar Karadeniz ise, “1,5 yıldır Sayın Başsavcım ile birlikte çalışıyorum öncelikle nezaketi ile iyi bir adliyeci olmanın ölçüsü olan adil duruşu ile her zaman için zihinlerimizde, hafızamızda yer etti. Ben, bu bakımdan kendisini Yargıtay Üyeliğine atanmış olmasının da yerinde isabetli bir karar, isabetli bir seçim olduğunu düşünüyorum. Bunun rast gele bir tesadüf olmadığı, bilakis kendisinin bugüne kadar mesleki birikiminin ve diğer taraftan gereği olduğu kanaatindeyim. Bu nedenle kendisinin atanmış olduğu bu yeni görevinde başarılar diliyor, kendisine ve ailesine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kastamonu Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz ise, “Başsavcımıza 4 yıl burada görev yaptığı için teşekkür ediyorum. Çünkü bu 4 yıl Türkiye’nin en zorlu 4 yılı idi. 2014 yılında buraya geldi ve HSYK’nın zorlu seçim dönemini geçirdi. Gündemin soğumadığı bir dönemde burada çalıştı. Böyle bir Başsavcı ile çalışmak herkese nasip olmaz. Yeni görevinde başarılar diliyorum” diyerek sözlerini ttamamladı.

Son olarak yeni görevinde Kantarcı’ya başarılar dileyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da sözlerini şöyle sürdürdü: “15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar hızlı bir şekilde adalet sisteminin çalıştığını gördüm. O geceyi birebir yaşayanlardan biriyim. O gece kimse ne olduğunu anlayamadan tutuklamalar başladı. Bu, devlet olma gücünü hissettik. Sistemin büyük önemi var. Merkezden taşraya kadar adalet sistemi olduğunu hem gördüm hem de daha çok inandım. Tüm yargı çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Hayatımızda görev yerlerimiz değişebiliyor. Ama her zaman doğru, dürüst hizmet anlamında çalıştığımızda birileri bu işi takdir ediyor. Sayın Başsavcımızda bu sistemden geçerek takdir edildi ve Yargıtay üyeliğe seçildi. Hem şahsım hem de Kastamonu adına kendilerini kutluyorum."

Konuşmaların ardından Yargıtay üyeliğine seçilen Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı’ya çeşitli hediyeler verildi.