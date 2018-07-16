Yaşlı adamı gasp eden 5 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Rahmi Canbaz Caddesi’nde ikamet eden Mehmet Ç.’ye (85) ait evin kapısını çalan hırsızlar, yaşlı adamın kapıyı açması üzerine zorla eve girerek 500 lirasını gasp ettiler. Vatandaşların ihbarı sonrası Doğanyurt ilçesinde yakalanan şüpheliler, gözaltına alınarak Bozkurt’a getirildiler. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G. (26), H.G. (18), S.Ç. (14), A.S. (23) ve K.K. (33), çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.