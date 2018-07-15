Yaşlı adamı gasp eden şüpheliler, kaçarken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt’ta Merkez Mahallesi Rahmi Canbaz Caddesi üzerinde sabah saatlerinde Mehmet Ç.’ye (85) ait evin kapısını çalan hırsızlar, yaşlı adamın kapıyı açması üzerine eve zorla girdi. Yaşlı adamı gasp ederek cebindeki 500 lira parasını alan N.G. (26), H.G. (18), S.Ç. (14), A.S. (23) ve K.K. (33) geldikleri araçla kaçarak ilçeden ayrıldı.

Vatandaşların araç plakasını alarak durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine yapılan takiple şüpheliler, Doğanyurt ilçesinde yakalanarak Bozkurt İlçe Emniyet Amirliğine getirildi. Şüphelilerin yakalandığını duyan vatandaşlar, Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği önüne gelerek yaşlı adamı gasp eden şüphelilere tepki gösterdi. Şüphelilerden N.G.’nin başka bir suç nedeniyle daha önceden de arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.