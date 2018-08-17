Kastamonu İl Müftülüğü ve İlçe Müftülüklerince düzenlenen yaz Kur’an Kursu öğrencileri arasında yapılan bilgi yarışmasında ilk üçe giren öğrencilere hediyeleri İl Müftü Vekili Metin Aykut ve ilçe müftülerince takdim edildi. Kızlar kategorisinde birinciliği Hanönü Kuran Kursu Öğrencisi Elife Sena Aycan, İkinciliği Daday Merkez Kuran Kursu Öğrencisi Beyzanur Kartal, Üçüncülüğü İnebolu Toklukaya Köyü Yaz Kuran Kursu Öğrencisi Hatice Kübra Maraz, Erkekler kategorisinde birinciliği Daday Sarıçam Köyü Yaz Kuran Kursu Öğrencisi Rahmi Mücahit Tambaş, ikinciliği İnebolu Toklukaya Köyü Yaz Kuran Kursundan Ali Yıldıray Maraz, üçüncülüğü Araç Eğitim Merkezi Yaz Kuran Kursu öğrencisi Yakup Selim Çelik elde etti. Yarışma esnasında heyecanlı olduğu gözlenen öğrencilere hocaları ve aileleri de eşlik etti.

Dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül töreninde konuşan İl Müftü Vekili Metin Aykut, “Öğrencilerimiz kışın okullara gidiyor, yazında tatile giriyorlar. Bu tatillerini en güzel şekilde değerlendirebilmeleri için onlara hem kuran kurslarımızda hem de camilerimizde yaz kursları düzenliyoruz. Bu kurslarımıza da rağbet oldukça yüksek elhamdülillah. Bu yavrularımız kuran-ı kerim hem de dini bilgilerini öğreniyorlar. İtikat, ibadet, ahlak ve siyer gibi temel dini bilgiler konularında bilgiler ediniyorlar. Bunların yanında sosyal ilişkileri, küçüklere saygıyı, sevgiyi, vatan, millet, bayrak sevgisini buradan alıyorlar. Biz her kursun sonunda öğrencilerimizin çalışmalarını gözlemlemek, hem de onların motivasyonlarını artırmak için yarışmalar düzenliyoruz. Amacımız bu çocuklarımızın Kur’an’a dini bilgilere ilgisini artırmak, motivasyonlarını yükseltmektir. Bu tür yarışmaların çok faydalı ve verimli olduğunu görüyoruz” dedi.