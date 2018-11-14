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Yeğenini silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Kastamonu’da çıkan silahlı kavgada yeğenini tabancayla vurarak yaralayan şahıs tutuklandı.

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada yeğenini tabancayla vurarak yaralayan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Kastamonu'da Plevne Caddesi üzerinde Nasrullah Köprüsü yakınında çıkan kavgada yeğenini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen N.Y, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevin gönderildi.


A.S. ile dayısı N.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada N.Y, yeğenini tabanca ile yaralamış, A.S. Kastamonu Devlet Hastanesine tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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