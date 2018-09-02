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02 Eylül 2018 20:29

Yemek yerken nefes borusu tıkanan şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’da yemek yediği esnada nefes borusu tıkanan bir kişi hayatını kaybetti.

Yemek yerken nefes borusu tıkanan şahıs hayatını kaybetti

02 Eylül 2018 20:29


Edinilen bilgiye göre, özel bir işyerinde çalışan 40 yaşındaki Uğur Berber, yemek yediği esnada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Yediği yemeğin nefes borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldığı belirlenen Uğur Berber, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Berber, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daday nüfusuna kayıtlı ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Uğur Berber’in kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.




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