Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 23:43

Yıkılma tehlikesi bulunan minare onarıldı, olası faciadan dönüldü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan Ahmet Ağa Camisi’nin yıkılma tehlikesi bulunan minaresi yapılan müdahaleyle onarıldı.

Yıkılma tehlikesi bulunan minare onarıldı, olası faciadan dönüldü

22 Haziran 2018 23:43


Mimar Sinan Mahallesi’nde tadilat aşamasında olan Ahmet Ağa Camisi’nin minaresi gün içinde yaşanan şiddetli yağmur sonrası yana doğru eğildi. Cami Minaresinin eğriliğini gören bir vatandaş sosyal medya üzerinden eğri minarenin fotoğrafını yayınlayarak yetkililerin dikkatini cami minaresine çekti.


Mahalle Muhtarı Nurettin Küçüktuzsuz ve Cami İmamı Abdullah Erçelebi caminin minaresinde yaşanabilecek büyük facianın önüne geçmek için özel bir firmaya ait iş makinesi ile önce caminin eğriliğini gidererek minareyi düzeltip daha sonra bir daha eğilmemesi için gerekli kaynak ve tadilat işlemini gerçekleştirdi.


Mahallede büyük paniğe neden olan cami minaresinin eğriliği karşısında vatandaşlar, “Zamanından müdahale edilmeseydi bu minare evlerimizin üstüne yıkılır ve büyük bir faciaya neden olurdu. Mahalle muhtarı ve cami imamı derhal yetkililerle irtibata geçerek olası bir facianın önüne geçtiler” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç