Yıkılma tehlikesi bulunan minare onarıldı, olası faciadan dönüldü

Mimar Sinan Mahallesi’nde tadilat aşamasında olan Ahmet Ağa Camisi’nin minaresi gün içinde yaşanan şiddetli yağmur sonrası yana doğru eğildi. Cami Minaresinin eğriliğini gören bir vatandaş sosyal medya üzerinden eğri minarenin fotoğrafını yayınlayarak yetkililerin dikkatini cami minaresine çekti.

Mahalle Muhtarı Nurettin Küçüktuzsuz ve Cami İmamı Abdullah Erçelebi caminin minaresinde yaşanabilecek büyük facianın önüne geçmek için özel bir firmaya ait iş makinesi ile önce caminin eğriliğini gidererek minareyi düzeltip daha sonra bir daha eğilmemesi için gerekli kaynak ve tadilat işlemini gerçekleştirdi.

Mahallede büyük paniğe neden olan cami minaresinin eğriliği karşısında vatandaşlar, “Zamanından müdahale edilmeseydi bu minare evlerimizin üstüne yıkılır ve büyük bir faciaya neden olurdu. Mahalle muhtarı ve cami imamı derhal yetkililerle irtibata geçerek olası bir facianın önüne geçtiler” dedi.