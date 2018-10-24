Yol verme cinayetinde babaya 22, oğluna 6 yıl hapis

Kastamonu'da yol verme kavgasında tabancayla 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan şahsa 22 yıl 6 ay 27 gün, oğluna 6 yıl 15 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Olay, 2013 yılının Eylül ayında Nasrullah Meydanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol verme tartışması yüzünden Tahsin Güvenç (53), Hakkı G. (27), Sami M. (41) ve Sedat G. (25), iş yerlerine gittikleri Hakan K. ve oğlu Gökhan K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan K, tabanca ile ateş ederek Hakan Güvenç'i öldürerek Hakkı G. ve Sami M.'yi de yaraladı. Oğlu Gökhan K. ise yine tabanca ile Sedat G.'yi yaraladı.

Tahrik indirimi yapılmayınca karar bozuldu

Olay sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen Hakan K. ile oğlu Gökhan G. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten adam öldürme ve yaralama suçundan dava açılmıştı. Yapılan yargılama sonucunda temyize giden dosya, Yargıtay Ceza Dairesi tarafından yeteri kadar tahrik indirimi yapılmadığı gerekçesiyle bozuldu. Temyiz dönüşü tekrar görülen davada heyet karşısına çıkan tutuklu sanık Hakan K., “Ben, bu olayın yaşanmaması için elimden gelen gayreti gösterdim, pişmanım, tahliyemi istiyorum” dedi.

Tutuksuz yargılanan Gökhan K. ise, kendisini korumak için ateş ettiğini belirterek, beratını istedi. Mahkeme heyeti, Hakan K'yi öldürme ve yaralama olayını haksız tahrik altında gerçekleştirmesi ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle Tahsin Güvenç'i öldürme suçundan 13 yıl 4 ay, Hakkı G'yi yaralama suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün ve Sami M'yi de yaralama suçundan 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti Gökhan K'yi ise, Sedat G'yi yaralama suçundan 6 yıl 15 ay 15 gün hapis cezası verdi. 2015 yılının Nisan ayında da yapılan yargılamada Hakan K. toplam 24 yıl 10 ay 3 gün, Gökhan K'ye ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Haklarında hakaret suçundan dava açılan Sedat G, Adnan M, Hakkı G. ve Tolga K. de beraat etmişti.