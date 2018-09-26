Yola çıkan bozayıya kamyonet çarptı, ayı telef oldu

Kazada ayı telef olurken, araçta da maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Oyrak Mevkiinde Sarıyonca Köyü yol ayrımında Mülayim Çoban idaresindeki 34 FF 1193 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu'dan Seydiler'in Çomak Köyüne gittiği esnada ormanlık alandan aniden çıkan ve yola atlayan yaklaşık 300 kiloluk bozayıya çarptı. Telef olan bozayı nedeniyle jandarma ekipleri, yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Bozayıya çarpan araçta da büyük oranda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine telef olan bozayı, Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından yoldan kaldırıldı.

Öte yandan, karayolundan geçen bazı sürücüler telef olan ayının fotoğrafını çekmeye çalıştı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Mülayim Çoban, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde Sarıyonca Köyü yol ayrımındaki rampayı normal bir şekilde indiğini belirterek, “Her zaman, herkesin indiği gibi iniyordum. Sol taraftan geldi, bariyeri atladı ve önüme düştü. Ben fren yaptım ama yine de çarptım. Ayıya vurunca hava yastığı patladı, önüm kararınca sol tarafta bariyere vurdum” dedi.