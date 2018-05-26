Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 19:02

Yolda su birikintisine kapılan araç takla attı: 4 yaralı

Kastamonu’dan Araç ilçesine iftara gitmek isteyen otomobil, yağışlı havada yolda su birikintisine kapıldı.

Yolda su birikintisine kapılan araç takla attı: 4 yaralı

26 Mayıs 2018 19:02

Yoldan çıkan araç takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Araç ilçesine bir yakınlarının iftar programına giden Ayhan Yaman (50) idaresindeki 37 PN 577 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük karayolunda Kıyık köye mevkiinde yolda oluşan su birikintisine aracını kaptırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Ayhan Yaman ile aynı araçta bulunan eşi Ayşe Yaman (50), oğlu İsmail Yaman (19) ve kızı Figen Yaman (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç