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30 Ağustos 2018 20:28

Yoldan çıkan minibüs kaldırımdaki yayaları ezdi: 3 yaralı

Kastamonu’da yoldan çıkan bir minibüs kaldırımdaki yayalara çarptı.

Yoldan çıkan minibüs kaldırımdaki yayaları ezdi: 3 yaralı

30 Ağustos 2018 20:28

Kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Saraçlar Mahallesi Olukbaşı mevkiinde Şehitler Bahçesi kavşağında Özkan N. (23) idaresindeki 37 SN 494 plakalı panelvan tipi minibüs, iddialara göre hızlı gitmesi üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak kaldırımdaki Melehat Hotoman ile 5 yaşındaki B.Y. ve 6 yaşındaki M.Y.’ye çarptı. Hızını alamayan minibüs, yol kenarında bulunan tarihi konağa çarparak durabildi. Kazada yaralanan Melehat Hotoman, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralı çocuklar B.Y. ve M.Y. 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza sonrası minibüs sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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