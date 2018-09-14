Yoldan çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu: 3 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobilin ağaçlık alana uçtuğu trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Amasya'ya seyir halinde olan Emre Y. idaresindeki 05 AG 897 plakalı otomobil, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak yoldan çıkan otomobil, yolun 7 metre altında bulunan ağaçlık alana uçtu. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Emre Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Ali Y. ile Efsa Y. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken emniyet güçleri kaza hakkında inceleme başlattı.