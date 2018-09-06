Yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kastamonu-İnebolu karayolu Camili Köy Mevkiinde Sevilay Tilkici (27) idaresindeki 26 SA 782 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada sürücü Sevilay Tilkici ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Sebattin Tilkici (70), Ali Ömer Tilkici (4) ve Berra Tilkici (8) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ali Ömer Tilkici’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.