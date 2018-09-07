Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 Yaralı

Ağaçlara çarparak durabilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Cide-Şenpazar karayolunun 29. kilometresinde Mehmet Güneş idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Ağaçlara çarparak durabilen otomobilde sürücü Mehmet Güneş (34) ile araçta yolcu olarak bulunan Canan Güneş (29), Elif Sude Güneş (7) ve Ayşe Karabiber (58) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.