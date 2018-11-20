Yoldan çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'da Devrekani-Bozkurt karayolunda yoldan çıkan otomobil tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Devrekani-Bozkurt karayolunda Mehmet Sevin idaresindeki 34 BR 2299 plakalı otomobil, İnciğez Köyü Mevki'inde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada 64 yaşındaki Mehmet Tellioğlu olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Mehmet Sevin ve Abana ilçesine bağlı Yemeni Köyü Muhtarı Şaban Başar da yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Ardından Mehmet Tellioğlu'nun cenazesi, Devrekani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.