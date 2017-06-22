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22 Haziran 2017 17:15

Yoldan çıkan panelvan araç uçuruma yuvarlandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde İlyasbey Köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Yoldan çıkan panelvan araç uçuruma yuvarlandı

22 Haziran 2017 17:15


Edinilen bilgiye göre, Cide’den Doğanyurt ilçesine seyir halinde olan Y.H. idaresindeki panelvan araç İlyasbey Köyü çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sete çarptı. Taklalar atan araç, daha sonra 5 metre yükseklikten yolun uçurum kısmına yuvarlandı. Ağaçlara takılarak durabilen araçta yolculuk yapan H.İ. (95) ağır yaralandı. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan H.İ., daha sonra Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.


Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan H.İ.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.




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