Recep Kırçıl 1.
Amatör Küme 7. hafta maçında Meysuspor ile Yeşilhisar Belediyespor karşı karşıya geldi. İlk yarıda 2-0 geriye düşen Yeşilhisar, ikinci yarıda 5 golle cevap vererek sahadan 5-2 galip ayrıldı.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Rıza Öztürk, Mustafa Emre Doğruer, Harun Soyeşik
Saha Komiseri: Veysel Yalçın
Yeşilhisar Belediyespor: Yasin Katı, Kadir Şimşek, Abdulbaki, Recep Kaçar, Fatih Peker, Aslancan Kaya, Mehmet Ablak (dk.70 Furkan), İnanç Albayrak, Emre Somuncu (dk.66 Harun), Aykut Yıldız, Ahmet Altındağ
Meysuspor: Sefa, Abdullahcan Tek, Yasin Burak Deniz, Hakan Samuncu, Mehmet Özdoğan, Savaş Özdemir, Ahmet Kandemir, Tolga Cansu, Emin Can Aksoy, Bayram Vatansever, İrfan Altıparmak
Goller: Mehmet Ablak (dk. 53), Aslancan Kaya (dk. 54), Ahmet Altındal (dk. 65), Harun (dkç 78), Furkan (dk.80) (Yeşilhisar Belediyespor), İrfan Altıparmak (dkç 17), Ahmet Kandemir (dk. 40) (Meysuspor)