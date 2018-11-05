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1. Amatör Küme

Recep Kırçıl 1.

Amatör Küme 7. hafta maçında Meysuspor ile Yeşilhisar Belediyespor karşı karşıya geldi. İlk yarıda 2-0 geriye düşen Yeşilhisar, ikinci yarıda 5 golle cevap vererek sahadan 5-2 galip ayrıldı.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Rıza Öztürk, Mustafa Emre Doğruer, Harun Soyeşik


Saha Komiseri: Veysel Yalçın


Yeşilhisar Belediyespor: Yasin Katı, Kadir Şimşek, Abdulbaki, Recep Kaçar, Fatih Peker, Aslancan Kaya, Mehmet Ablak (dk.70 Furkan), İnanç Albayrak, Emre Somuncu (dk.66 Harun), Aykut Yıldız, Ahmet Altındağ


Meysuspor: Sefa, Abdullahcan Tek, Yasin Burak Deniz, Hakan Samuncu, Mehmet Özdoğan, Savaş Özdemir, Ahmet Kandemir, Tolga Cansu, Emin Can Aksoy, Bayram Vatansever, İrfan Altıparmak


Goller: Mehmet Ablak (dk. 53), Aslancan Kaya (dk. 54), Ahmet Altındal (dk. 65), Harun (dkç 78), Furkan (dk.80) (Yeşilhisar Belediyespor), İrfan Altıparmak (dkç 17), Ahmet Kandemir (dk. 40) (Meysuspor)

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