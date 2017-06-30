1. Trap Yarışmaları yarın deneme atışları ile başlıyor

Geleneksel Trap Yarışları yarın deneme atışları ile başlayacak. Pazar günü ise resmi yarışmalar yapılacak. Etkinliğe Kayserili avcıların yanı sıra Sivas, Nevşehir,Kırşehir, Aksaray, Niğde ve Sakarya illerinden avcılar katılacak.

Bu yıl iki gerçekleştirilecek ve geleneksel hale getirilecek olan 1. Trap Yarışması Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından düzenleniyor. Barsama Mahallesi Göstenlik mevkiinde düzenlenecek olan yarışlara katılımın oldukça yüksek olması bekleniyor. Bugün yapılacak deneme atışları ile başlayacak olan yarışmada resmi atışlar ise yarın yapılacak. Yarışma profesyonel trap amatör trap, tek kurşun sabit hedef, tek kurşun hareketli hedef olmak üzere 5 ayrı kategoride yapılacak. Kategorilerinde ilk ikiye girenlere otomatik tüfek, üçüncülere ise havalı tüfek ile birlikte kupa ve madalya verilecek. Ayrıca, yarışmalara katılan isimlere sürpriz isimler dağıtılacak. Yine yarışmalar sonunda katılımcılar arasından yapılacak çekilişle bir kişiye yine otomatik tüfek hediye edilecek. Katılımcı ve izleyicilere Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından yemek ve çay ikramı ücretsiz olacak. Dernek Başkanı Kemal Çelik, tüm hazırlıkların tamamlandığını söylerken, ’’İlk kez düzenlenecek olan bu yarışmada bize destek veren Büyükşehir ve Kocasinan belediyelerine teşekkür ediyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Katılım oldukça yüksek olacak. Kayseri dışından gelecek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Yarışmaları izlemek için tüm halkımız bu etkiliğe davetli. Hem Kayserimizin tanıtımını yapmak hemde vatandaşlarımıza doğa ile iç içe, trap yarışına katılma ve izleme imkanı sağlamak istiyoruz’’ dedi.