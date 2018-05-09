1. Ulusal Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni

Ulusal Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni düzenlendi.

Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu’nda başladı. Şölen, zaman içinde değişen coğrafi, bilimsel çevresel, tarihsel ve kültürel değerlere yönelik bir farkındalık oluşturulmasına amacıyla düzenlendi.

Kayseri’den ve diğer illerden çeşitli okullardan lise dengi okul öğrencilerin katıldığı şölende, Türk Dili ve Edebiyatının çeşitli dönemlerdeki tarihçesi hakkında bilgiler verildi. Şölenin açılış konuşmasını yapan AGÜ Dr. Öğretim Üyesi Özgür Balkılıç, kitap okumanın edebiyat açısından önemini vurguladı. Balkılıç, Türk edebiyatı ve dünya edebiyatı hakkında da bilgiler verdi.

Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Abdulvahap Gökalp ise okul olarak toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli şekilde katkıda bulunmak, edebiyat ve sosyal bilimler alanında ihtiyaç bulunan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek amacında olduklarını söyledi.

Gökalp, “Okullarımız, Türk kültür ve sanat birikimini anlayıp yorumlayabilen yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirme gayretindedir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, Kristal Erciyes Kültür, Dil ve Edebiyat Ödülleri Törenine geçilerek, ödül sahiplerine ödülleri verildi.

İki gün sürecek Bilgi Şöleni’nin ilk gününde daha sonra “Dünden Bugüne Türk Dili” konulu panelle devam etti. Panele Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Prof. Dr. Nevzat Özkan ile Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Buran konuşmacı olarak katıldı. Panelde Türk Dili’nin tarihi gelişimi konularında bilgiler verildi.

Ardından düzenlenen edebiyat söyleşisine ise Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Argunşah konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Argunşah söyleşide katılımcıların edebiyatla ilgili sorularını cevapladı.

Şölenin ikinci gününde ise çeşitli oturumlar gerçekleştirilecek ve bu oturumlarda İslamiyet Öncesi Türk Dili Edebiyatı ve Tarihi, İslami Dönem Türk Dili Edebiyatı ve Tarihi, Batılılaşma Sonrası Türk Dili Edebiyatı ve Tarihi konuları ele alınacak.

Şölen, katılımcılar için düzenlenecek sertifika töreni ile sona erecek.