1 Uluslararası Develi Aşık Seyrani Ve Türk Kültürü Kongresi Başladı

1 Uluslararası Develi Aşık Seyrani Ve Türk Kültürü Kongresi, Develi İlçesi Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Mutlu bir günü yaşıyoruz, niye? çünkü Develi tarihinin önemli bir şahsiyetini burada değerli hocalarımız irdeleyecekler inşallah gelecek kuşaklara miras olacak. Şimdi beraberce buna en büyük desteği veren Develili olan değerli hocamız Recep bey, Belediye Başkanımız hep beraber düşündük bunu kalıcı hale getirelim yani gelecek nesiller Develiyi araştıran Develi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ülkemizin her yöresindeki bir insanımız böyle bir değeri Seyrani gibi bir büyüğü tanınması açısından kalıcı hale getirelim diye böyle bir düşünce ortaya çıktı. Bu düşüncede bugün gerçekten başarıyla icra ediliyor olmasından hep beraber ilçe olarak mutlu olduğumuzu iddia etmek istiyorum.

Bir milleti bir toplumu toplum yapan onun değerleri kültürüdür. Bizde Türk toplumuyuz Türk milletiyiz tarihte ezelde vardık bugünde varız yarında inşallah Türk toplumu Türk milleti Türk çocukları olacak" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Duyurularımızı yaparken Develi Aşık Seyrani Türk Kültür Kongresi dedik aslında ben bu ifadeyi şöyle değiştirmek istiyorum. Sizler kıymetli hocalarım buraya kongreye gelmediniz, bir kültür bahçesi inşa etmeye geldiniz çünkü yaklaşık yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 100'e yakın bilim adamı akademisyenimiz burada.

Biz bir kültür bahçesi oluşturacağız üç günlük ve fidanlar dikilecek çiçekler dikilecek ama bu fidan ve çiçeklerin bir özelliği olacak üç gün sonunda meyve verecek farklı renklerde, farklı tonlarda, farklı tatlarda ama bunların o toprağın altındaki beslettiği ana kaynak ana olacak ve öz olacak oda buram buram kokan Anadolu ve kadim geçmişimiz olan Türk kültürü ve Türk kültürümüzün bize yansıyan durumu, o yüzden ben çok güzel bir kültür bahçesini inşa edeceğimizi ve bunu da gelecek nesillere aktaracağımızdan hiç kuşkum yok. O yüzden teşrif eden herkese çok çok teşekkür ediyorum biz bu işe aylar önceden başladık kıymetli kardeşlerim burada ben Recep Özkan Hocama Kültür Müdürlüğümüze emeklerinden dolayı personellere ve bizlere paydaş olan kuruluşlara da çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.