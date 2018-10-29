100 dağcıdan 29 Ekim tırmanışı

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2018 faaliyet programı içerisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 100 dağcının katılımıyla Erciyes'e tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 100 kişilik dağcı ekibiyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Erciyes tırmanışı gerçekleştirdi. Tırmanış sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, zirve tırmanışını gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu ifade etti. Başkan Ersan Başar, “100 dağcının katılımı ile etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bütün katılımcı arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.