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18 Temmuz 2018 10:22

100 yaşlı ilk defa Erciyes’e çıkmanın heyecanını yaşadı

Büyükşehir Belediyesi, yaşlılarımız için anlamlı bir etkinliğe daha imza attı.

100 yaşlı ilk defa Erciyes’e çıkmanın heyecanını yaşadı

18 Temmuz 2018 10:22

Hayatı boyunca Erciyes’e çıkmayan yaşlılarımız Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla Erciyes’e götürüldü. İlk defa Erciyes’e çıkmanın heyecanını yaşayan yaşlılarımız böyle bir güzelliği görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirttiler ve her zaman kendilerine sahip çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e teşekkür ettiler.


Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği gönül belediyeciliğini zirveye taşıdı. Yaşlılara evde sosyal destek hizmeti kapsamında hizmet verilen yaşlılarımız ile Huzurevi’nde kalan yaşlılarımızdan Erciyes’e bugüne kadar hiç çıkmayanlar tespit edildi ve onlar için Erciyes gezisi düzenlendi. Evde sosyal destek hizmeti verilen yaşlılarımız gezi için evlerinden tek tek alındı.


Huzurevi’nde tüm yaşlılarımız sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüslere bindirildi ve Erciyes yolculuğu başladı. Oldukça heyecanlı oldukları gözlenen yaşlılarımız hayatlarında ilk kez Erciyes’i görmenin mutluluğunu yaşadı.


Erciyes gezisine katılan yaklaşık 100 yaşlı vatandaş kısa bir gezinti yaptı ve gondola bindi. Böyle bir geziye katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten ve 95 yıllık ömründe hiç Erciyes’e çıkmadığını ifade eden Asker Taş, “Bizlere sahip çıktıkları için belediyemize teşekkür ediyorum. Erciyes’i yeni gördüm. Dünyada ne güzellikler varmış” diye konuştu.


Ali Çolakoğlu isimli yaşlımız da duygularını “Evlatlarımızın yapmadığını Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Herkesten Allah razı olsun. Mustafa Çelik Başkanıma çok teşekkür ederim” şeklinde ifade etti.


Geziye katılan yaşlılarımız “Allah razı olsun” cümleleriyle geziye katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler. Erciyes Kardanadam Tesisleri’nde öğle yemeklerini yiyen yaşlılarımız göl kenarında da yürüyüş yaptılar.




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