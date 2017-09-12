11. Erciyes Cup başlıyor

kez düzenlenecek olan Erciyes Cup 13 Eylül’de başlıyor.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Erciyes Cup’ta AGÜ Spor’unyanısıra Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana ASKİ, İstanbul Üniversitesi ve Bornova Becker takımları mücadele edecek.

Erciyes Cup’ın ilk günü olan 13 Eylül’de saat 14.00’da Mersin BŞB. - Adana ASKİ, 16.00’da Fenerbahçe - Bornova Becker, 18.00’da ise AGÜ Spor - İstanbul Üniversitesi maçları oynanacak.

Erciyes Cup’ın 2. günü olan 14 Eylül’de ise 14.00’da Mersin BŞB. - Fenerbahçe, 16.00’da İstanbul Üniversitesi - Bornova Becker, 18.00’da ise Adana ASKİ - AGÜ Spor karşılaşmaları oynanacak.

Kupanın 15 Eylül’de oynanacak 3. gün maçlarında ise 14.00’da Bornova Becker - Adana ASKİ, 16.00’da Mersin BŞB. - İstanbul Üniversitesi, 18.00’da ise AGÜ Spor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Erciyes Cup’ta oynanacak tüm karşılaşmalar basketbolseverler tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.