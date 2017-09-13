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13 Eylül 2017 16:10

11. Erciyes Cup:

Kayseri’de yapılan 11.

11. Erciyes Cup:

13 Eylül 2017 16:10

Erciyes Cup’ın açılış maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana ASKİ’yi kadın basketbol takımını 70-58 mağlup etti.


Kadir Has Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 17-6 Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın devre arasına ise Mersin Büyükşehir Belediyesi 41-32 önde girdi. 3. periyotta farkı açan Mersin Büyükşehir Belediyesi son periyota 59-42 önde girdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi salondan 70-58’lik galibiyetle ayrıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde en skorer oyuncu 16 sayıyla Marica Gajic ile Sasa Cado oldu. Adana Aski’de ise en skorer oyuncular yine 16’şar sayı ile Ezgi Manlacı ile Bircan Gökdemir oldu.


13-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 11. Erciyes Cup’ta AGÜ Spor’un yanısıra Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana ASKİ, İstanbul Üniversitesi ve Bornova Becker takımları mücadele edecek.




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