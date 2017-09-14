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14 Eylül 2017 15:42

11. Erciyes Cup’ta ikinci gün

Kayseri’de yapılan 11.

11. Erciyes Cup’ta ikinci gün

14 Eylül 2017 15:42

Erciyes Cup’ın ikinci gününde Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni 75-66 mağlup etti.


Kadir Has Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 18-13 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın devre arasına ise Fenerbahçe 34-24 önde girdi. 3. periyotta farkı açan Fenerbahçe son periyota 56-37 önde girdi. Maç boyu üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe salondan 75-66’lık skorla galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe’de en skorer isim 17 sayıyla Verameyenka olurken Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde en skorer oyuncu ise 16 sayıyla Sasa Cado oldu.


13-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 11. Erciyes Cup’ta AGÜ Spor’un yanı sıra Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana ASKİ, İstanbul Üniversitesi ve Bornova Becker takımları mücadele edecek.




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