11. Erciyes Cup’ta ikinci gün

Erciyes Cup’ın ikinci gününde Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni 75-66 mağlup etti.

Kadir Has Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 18-13 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın devre arasına ise Fenerbahçe 34-24 önde girdi. 3. periyotta farkı açan Fenerbahçe son periyota 56-37 önde girdi. Maç boyu üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe salondan 75-66’lık skorla galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe’de en skorer isim 17 sayıyla Verameyenka olurken Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde en skorer oyuncu ise 16 sayıyla Sasa Cado oldu.

13-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 11. Erciyes Cup’ta AGÜ Spor’un yanı sıra Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana ASKİ, İstanbul Üniversitesi ve Bornova Becker takımları mücadele edecek.