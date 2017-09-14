Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 19:56

11. Erciyes Cup’ta ikinci gün

Kayseri’de yapılan 11.

11. Erciyes Cup’ta ikinci gün

14 Eylül 2017 19:56

Erciyes Cup’ın ikinci gününde Bornova Beckerspor İstanbul Üniversitesi’ni 81-75 mağlup etti.


Kadir Has Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 19-17 stanbul Üniversitesi’nin üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın devre arasına ise Bornova Beckerspor 44-35 önde giren Bornova Beckerspor, 3. periyotu da 60-53 önde bitirdi. 4. periyotta da rakibine üstünlüğü vermeyen Bornova Beckerspor, salondan 81-75’lik skorla galip ayrıldı. İstanbul Üniversitesi’nde en skorer isim 21 sayıyla İlayda Güner olurken Bornova Beckerspor’un en skorer oyuncusu 21 sayıyla Donette Snow oldu.


13-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 11. Erciyes Cup’ta AGÜ Spor’un yanı sıra Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana ASKİ, İstanbul Üniversitesi ve Bornova Becker takımları mücadele edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
35
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç