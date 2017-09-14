11. Erciyes Cup’ta ikinci gün

Erciyes Cup’ın ikinci gününde Bornova Beckerspor İstanbul Üniversitesi’ni 81-75 mağlup etti.

Kadir Has Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 19-17 stanbul Üniversitesi’nin üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın devre arasına ise Bornova Beckerspor 44-35 önde giren Bornova Beckerspor, 3. periyotu da 60-53 önde bitirdi. 4. periyotta da rakibine üstünlüğü vermeyen Bornova Beckerspor, salondan 81-75’lik skorla galip ayrıldı. İstanbul Üniversitesi’nde en skorer isim 21 sayıyla İlayda Güner olurken Bornova Beckerspor’un en skorer oyuncusu 21 sayıyla Donette Snow oldu.

13-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 11. Erciyes Cup’ta AGÜ Spor’un yanı sıra Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana ASKİ, İstanbul Üniversitesi ve Bornova Becker takımları mücadele edecek.