11. Erciyes Cup’ta ikinci gün

Erciyes Cup’ın ikinci gününde Abdullah Gül Üniversitesi, Adana ASKİ’Yi 89-64 mağlup etti.

Kadir Has Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 28-17 Abdullah Gül Üniversitesi’nin üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın devre arasına ise Abdullah Gül Üniversitesi 58-21 önde girerken, 3. periyotu da 76-47 önde bitirdi. 4. periyotta da rakibine üstünlüğü vermeyen Abdullah Gül Üniversitesi, salondan 89-64’lük skorla galip ayrıldı. Abdullah Gül Üniversitesi’nde en skorer isim 17 sayıyla Melis Gülcan olurken Adana ASKİ’nin en skorer oyuncusu 21 sayıyla Rana Derin oldu.

11. Erciyes Cup, yarın oynanacak maçlarla sona erecek.