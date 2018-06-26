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26 Haziran 2018 08:18

11. kattan düşen 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde 11.

11. kattan düşen 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

26 Haziran 2018 08:18

kattan düşen 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gesi Cumhuriyet Mahallesi Eren Sokak üzerinde bulunan 13 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda H.A. (19), bilinmeyen nedenden dolayı ikametinin bulunduğu 11. kattan aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekibi güvenlik önlemi alırken, H.A.’ya müdahale eden sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, acı haberi alan H.A.’nin yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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