112 Kayseri’de 100 bin 620 Vakaya Ulaştı

İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, 2016 yılının 11 ayında toplam 100 bin 620 vakaya ulaştıklarını bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, Kayseri’de aktif olarak 492 personelin çalıştığını ve 30 istasyon ile hizmet verdiklerini söyledi. Kayseri’de 4 Paletli ambulans, 1 adet 4 sedyeli ambulans, 1 adet yoğun bakım ve obez ambulans, 1 adet motosiklet ambulans,1 adet helikopter ambulans, 1 adet Mobil Komuta Aracı, 2 adet UMKE aracı, 30 adet İstasyon ambulansı ile vatandaşların hizmetinde olduklarını ifade eden Dr. Kılıç, 2016 yılının 11 ayında yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"İlk 10 dakikada kentsel vakaya ulaşım oranı: % 94.18, ilk 30 dakikada kırsal vakaya ulaşım oranı %92.22, vaka sayısı ilk 11 aylık toplam: 100.620 dir. Vakaların % 74.02 ‘si Medikal, % 10.80’i trafik kazası, % 15.18’i diğer vakalardan oluşmaktadır. Vakaların %45’i Sağlık Bakanlığı Hastanelerine nakledilmiştir. Helikopter ambulans ile nakledilen vaka sayısı 118 dir. Bu 118 vaka naklini toplam 263 saat 30 dakika uçuş süresi ile gerçekleştirmiştir. Bu vakaların da 25’i Kayseri den il dışına nakledilmiştir. Ayrıca Kayseri den il dışına 8 adet vaka uçak ambulans ile nakledilmiştir. İlimizde 1 adet UMKE istasyonu bulunmakta olup 133 adet UMKE personeli de ayrıca ilgili durumlarda göreve çağrılmaktadır."

Acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve sağlıklı işlemesi için vatandaşlara uyarılarda bulunan Dr. Kılıç, "112 acil sağlık hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için Vatandaşlarımızın ambulans hizmetini uygun vakalara çağırması, 112 telefon hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi ve trafikte ambulanslara yol verilmesi konusunda hassas davranmalarını bekliyoruz.

112 acil sağlık hizmetleri gece gündüz demeden her koşulda görevini ifa etmektedir. Bu hizmetleri yaparken önümüzdeki en büyük engel gereksiz yere 112 telefon aramalarının yapılmasıdır. 112 telefon hatlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi hususunda vatandaşlarımızın daha sağduyulu ve duyarlı davranmaları gerekmektedir. Gereksiz yere 112’nin aranması nedeni ile gerek acil vakalara ulaşım gerek acil yardıma ihtiyacı olanların 112’ye ulaşması konusunda sıkıntı yaşandığını ve bunun önlenmesi için toplumun 112’yi doğru şekilde kullanması çok önemlidir. Unutulmamalı ki gereksiz yere 112’yi meşgul etmek ve ambulansa trafikte yol vermemek acil sağlık hizmetine ihtiyacı olan birisinin hayatına mal olabilir." dedi.