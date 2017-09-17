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17 Eylül 2017 16:00

112 yıllık caminin işlemelerini gören hayran kalıyor

Kayseri’de Hilmiye Köyü’nde bulunan ve Hicri 1322-1323 yılları arasında yapılan caminin işlemelerini görenler hayran kalıyor.

112 yıllık caminin işlemelerini gören hayran kalıyor

17 Eylül 2017 16:00


Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Hilmiye köyünde Hicri takvime göre 1322 ve 1323 yılları arasında yapılan ve 112 yıllık tarihi cami zamana meydan okuyor. Yapımı bir yıl süren caminin içindeki işlemelerin Osmanlı döneminin kültürünü yansıttığını ifade eden köy sakinlerinden Aslan Candan, "Caminin tavan işlemeleri köye gelenlerin büyük ilgisini çekiyor. tarihi eser olan camimiz tamamen doğal. Tavanda bulunan desenler tamamen ahşap malzemeler kullanılarak yapılmış" dedi.


Aslan Candan, yaklaşık 112 yıldır ayakta duran caminin özellikle tavandaki işlemelerin köye gelen ziyaretçilerin büyük ilgisini çektiğini ifade etti.




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