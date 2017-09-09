12. Bölge Eczacılar Odası 46’ıncı Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı

Bölge Eczacılar Odası 46’ıncı Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Oğuzhan Ulutaş, tek liste ile seçime girerek güven tazeledi.

Kayseri Eczacılar Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurula, Eczacılar Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş ve çok sayıda eczacı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından genel kurul divan seçimi yapıldı. Daha sonra tek liste ile seçime giren 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş açılış konuşması yaptı. Kayseri’deki eczane sayılarına dair bilgi veren Başkan Oğuzhan Ulutaş, “Kayseri’de merkez eczane sayımız 354’e ulaştı. İlçelerdeki eczane sayımız ise 132. Toplam 486 adet eczanemiz var. Mesul müdürü eczacı sayımız 12, kamu eczacılarımızın sayısı 27, serbest üyemiz 56, akademisyen üye sayımız ise 4. Toplamda 597 üyemiz var. Bu yıl 23 eczanemiz açıldı. Kapanan eczane sayımız ise 3” dedi.

Dağıtım sistemi, kooperatif çalışmaları ve sosyal etkinliklerle ilgili bilgi paylaşımında bulunan Başkan Oğuzhan Ulutaş, “Eczacılar olarak fiyat iskontoları, eksik verilen KKİ’ler önümüzde bekleyen odisis sorunu, düşük kar marjları, eczanelerin ekonomik olarak sürdürülebilirliğinin zora girmesi. Elbette bunları şikayet ederek bizler oturmaya devam etmeyeceğiz. Bunlarla hep birlikte mücadele etmek zorundayız ve bu konulardaki çözüm önerilerimizi de ilgili kuruluş, merkez heyetimiz ve makamlarımıza sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Başkan Oğuzhan Ulutaş, son olarak Bölge Eczacılar Odası olarak üzerinde çalıştıkları Eopharma Projesi hakkında sunum yaptı.

Başkan Oğuzhan Ulutaş’ın konuşmasının ardından, yönetim kurulu çalışma raporu ve mali raporu ile denetleme kurulu raporu okundu, raporlar görüşüldü ve ibraz edildi, 2018 yılı tasarı bütçesinin görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Son olarak oda organlarına seçilecek adaylar belirlendi.