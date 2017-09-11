Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Başkan Çelik, ziyarette yakında hizmete açılacak olan Entegre Sağlık Kampüsü çevresinde yaptıkları planlama hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Çelik, örnek bir sağlık modeli düşündüklerini belirtti.

Genel kurulunu yaparak yeni yönetimini belirleyen Bölge Kayseri Eczacı Odası’nın yeni yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik tarafından kabul edildi. Oda Başkanı Oğuzhan Ulutaş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşen Başkan Mustafa Çelik, yönetimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bölge Hastanesi çevresinde yaptıkları planlama hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Çelik, “Bölge Hastanesi çevresini kendi haline bırakmadık. Hastane karşısındaki büyük araziyi TOKİ’den devraldık. Burada çok ciddi bir çalışma yaparak hastane çevresindeki ihtiyaçları giderecek şekilde planlayacağız. Burada ilgili tüm meslek erbabının bulunacağı alanlar çıkarmak istedik. 3-4 ayrı proje üzerinde çalışıyoruz. Yapacağımız projeye ve planlamaya katkı vermek isterseniz tekliflerinizi almaya hazırız. Medikalciler ve diğer sağlık birimleri ile de görüşeceğiz. Orada güzel bir sağlık kenti, güzel bir sağlık modeli gelişsin istiyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, planlama için düşündükleri bazı proje örneklerini de gösterdi.

Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş da projeyle ilgili fikirlerinin alınmak istenmesinden dolayı Başkan Çelik’e teşekkür ederek, “Nerde görev düşerse tüm arkadaşlarımızla birlikte hazırız. Tüm hemşehrilerimizin iyi hizmet alması, ve bunun için güzel işyeri ortamı hazırlanması önemli. Bunun sizler eliyle yapılması daha düzenli, daha güzel, daha kaliteli hizmet vermemizi sağlayacaktır. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.